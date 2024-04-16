Москва театральная: куда сходить

Рассказываем о театральных постановках в Москве, заслуживающих внимания не только заядлых театралов, но и любителей необычных, трогательных историй.

«Детский альбом Чайковского»

Где? Усадьба Салтыковых-Чертковых (Мясницкая улица, дом 7)

О чем? Иммерсивный музыкальный спектакль на стихи Владимир Лунина преобразит историческую усадьбу и превратит её в волшебное пространство, погружающее маленьких зрителей и их родителей в оживший мир гениальной музыки Петра Ильича Чайковского. Сюжет спектакля развивается в соответствии с драматургией «Детского альбома», самого знаменитого сборника классической музыки для детей: утро, день и вечер ребенка. Спектакль – совместное детище Нового Театра и Московского Оперного Дома.

В цикле просматривается сразу несколько сюжетных и смысловых уровней: безудержная детская энергия в играх и танцах, мечты о путешествиях, открытие для себя культуры разных стран и даже такие серьезные темы как пробуждение личности, размышления о религии, радости юности и первые утраты, первая любовь.

В течение часового представления дети окажутся участниками удивительных событий и приключений. Они проснутся зимним морозным утром в старинном особняке, познакомятся с добрыми феями, которые под звуки живого камерного оркестра проведут их по прекрасным анфиладам усадьбы. Мальчики под командованием бравых офицеров под музыку знаменитого «Марша деревянных солдатиков» примут участие в гонках на игрушечных лошадках, а девочкам организуют чаепитие и встречу с заболевшей, а затем новой куклой.

В Театральном зале ребят ждет волнующее приключение: они перенесутся в разные страны — Италию, Германию, Францию. И, конечно, будет бал — в сопровождении настоящего живого оркестра. Ведь Петр Ильич Чайковский сочинил для «Детского альбома» прекрасную танцевальную музыку.

Перед началом спектакля дети смастерят и нарисуют собственными руками игрушки, картинки и поделки под руководством художников, которые потом подарят своим мамам. Дети смотрят спектакль в сопровождении родителей. Поэтому с собой смело можно взять малыша, не достигшего солидного 6-летнего возраста. Это спектакль для всей семьи!

Когда? Ближайшие даты спектакля – 28 апреля и 19 мая в 12:00 и в 14:00

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«А это, как два крыла» (14+)

Артисты спектакля: Елена Ксенофонтова, Георгий Дронов, Даниил Корнев, Юлия Тельпухова.

Где? Центральный Дом актера им. Яблочкиной, Большой зал

О чем? Из обрывков фраз, взглядов и прикосновений складываются воспоминания старого импресарио Жозефа Шюрмана. Они, словно крылья, подхватывают его и уносят в мир, где две Великие актрисы – Сара Бернар и Элеонора Дузе совершают своё Священнодействие, имя которому Театр.

Всё возвращается к Жозефу в последний день его Рождения – Любовь и Ненависть, Верность и Вероломство, Потери и Озарения! Вся жизнь между Божественной Сарой и Несравненной Элеонорой проносится перед ним, постоянно ставя один и тот же вопрос — кто же из них двоих? Что важнее в жизни — Любовь или Аплодисменты? И возносясь к своим Музам, он всё-таки находит ответ… «А это, как два крыла…»

Спектакль режиссёра Изабеллы Каргиновой даёт зрителям возможность раскрыть для себя обычно закрытые от публики тайны высоких профессионалов, жизнь которых и чаяния души, муки и радости, были посвящены Театру. Мощная энергетика актрис, владеющих умами и сердцами многих поколений зрителей, достигает высокой эмоциональной силы, раскрывает незаурядный темперамент и многогранность их дарования.

Когда? Спектакль состоится 25 апреля в 19.00.