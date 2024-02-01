Москва впервые отпразднует китайский Новый год

Улицы столицы украсят в традиционном китайском стиле.

Правительство Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования китайского Нового года. Это будет первый официальный китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран, говорится в сообщении посольства КНР в России.

Как отметили в дипмиссии, основными точками празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут. Москвичи и туристы смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в го.

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Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс «Солнце Москвы». На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, а также показательные выступления представителей восточных единоборств. Кроме того, жителей и гостей города ждут организованный посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки, ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow и другие события.