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Тест ко Дню вторичной переработки

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Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Фото: Коля Саныч / frlickr.com

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Говоря о новогодней ночи, можно уверено говорить, что она будет со снегом. Ничего более конкретного, только то, что она будет снежной», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что выпавший снег может растаять только при условии, что в течение восьми дней температура будет плюс 10 градусов, «чего не бывает, к счастью».

Сейчас высота снежного покрова в Москве является рекордной за более чем 140 лет метеонаблюдений.

«Сейчас высота снега рекордно высокая – она сейчас 37 сантиметров», – сказал Вильфанд.

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