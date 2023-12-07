Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Говоря о новогодней ночи, можно уверено говорить, что она будет со снегом. Ничего более конкретного, только то, что она будет снежной», – сказал Вильфанд.
Он отметил, что выпавший снег может растаять только при условии, что в течение восьми дней температура будет плюс 10 градусов, «чего не бывает, к счастью».
Сейчас высота снежного покрова в Москве является рекордной за более чем 140 лет метеонаблюдений.
«Сейчас высота снега рекордно высокая – она сейчас 37 сантиметров», – сказал Вильфанд.
Читайте также
Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь
В Книгу рекордов Гиннесса попала женщина с самыми длинными волосами
Слоны растоптали автомобиль в Малайзии – так они отомстили за слонёнка
У берегов Италии найден пропавший истребитель времен Второй мировой войны
В Индии полицейский пес нашел похищенного мальчика за 1,5 часа