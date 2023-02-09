Москвичи выбрали животное для символа 2023 года

В голосовании приняли участие 1400 жителей российской столицы.

«Символом 2023 года выбран обыкновенный, или бурый, ушан – вид летучей мыши, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Свое название зверек получил за одну особенность, выделяющую его среди собратьев, – очень длинные уши, которые он во время сна прячет под крылья», – говорится в сообщении на сайте Мосприроды.

В 2022 году ГПБУ «Мосприрода» учредило новое звание – «Животное года». Кандидатами, представленными экспертным жюри, стали дрозд-рябинник (Turdus pilaris), ласка (Mustela nivalis), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), белка (Sciurus vulgaris) и обыкновенный ушан (Plecotus auritus).

Обыкновенные ушаны имеют длину тела всего 4,5-4,8 см, хвост длиной около 4 см и уши длиной 3,3-3,9 см. Они относительно медленно летают по сравнению с другими видами летучих мышей. Ушаны встречается по всей Европе, за исключением Греции, юга Италии и юга Испании.

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«В течение 2023 года символом природоохранной деятельности ГПБУ "Мосприрода" будет обыкновенный ушан. В экоцентрах и на природных территориях мы проведем тематические конкурсы и природоохранные акции по изготовлению и развешиванию искусственных гнездовий для летучих мышей и разработаем серию инфографик.

Познакомим жителей с этим видом летучих мышей и во время эколого-просветительских занятий расскажем, какую роль они играют в экосистеме. В течение года планируется провести свыше 150 посвященных рукокрылым мастер-классов, викторин, игр, лекций, квестов и других экомероприятий», – говорится в сообщении ведомства.

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Эксперты поясняют, что летучие мыши, обитающие на природных территориях столицы, охотятся на насекомых, что приносит огромную пользу природе и людям. Эти зверьки играют важную роль в экосистемах, так как в большом количестве потребляют насекомых-вредителей, ведущих ночную жизнь.

Цель этого проекта – привлечь внимание жителей к разным видам животных, обитающих на особо охраняемых природных территориях Москвы, воспитание бережного отношения к природе.