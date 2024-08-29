Москвичи завели львенка и бросили его в ветклинике

У животного сильное истощение.

Семья москвичей купила львенка и сдала его в ветеринарную клинику. У детеныша сильное истощение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Хозяева сдали его ветеринарную клинику на Нагатинской набережной и не пришли за ним. Бдительные зоозащитники сообщили о животном в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. Львенку примерно 1,5 месяца, у него диагностировали ряд заболеваний», — говорится в сообщении.

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Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, где москвичи купили маленького хищника. Никаких документов, подтверждающих законность владения животным, люди в клинику не приносили. Львенка передали специалистам, которые будут заниматься его обследованием и лечением.

В середине августа в Москве спасли еще одного 1,5-месячного львенка, которого нашли на улице у кафе. У хозяина не было на него документов, потому животное забрали. Детеныш находится в Центре реабилитации. Не исключено, что животные могут быть братьями, и их москвичам продавали одни и те же люди.