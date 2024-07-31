Москвичка купила клубнику и нашла в ней самку черной вдовы

Женщина отдала паука в зоомагазин.

Женщина купила клубнику на ярмарке в Новой Москве и нашла в ней ядовитого паука, опасного для людей. Об этом сообщает Telegram-канал НТВ.

Пенсионерка увидела паука, когда перебирала и мыла клубнику. Она поняла, что тот не похож на обычных пауков и может быть ядовитым. Москвичка посадила паука в контейнер, где он вскоре отложил яйца, и из них вылупились паучата. Тогда женщина решила вызвать спасателей, которые смотрели членистоногое и решили, что это самка черной вдовы.

Новая хозяйка паука решила разобраться с ним сама. Она отдала семейство черных вдов в зоомагазин.

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Кто такая черная вдова? Черная вдова — вид пауков, распространенный в Северной и Южной Америке. Длина тела самки обычно составляет 8-10 миллиметров. Укусы черной вдовы опасны для человека: они вызывают болезненное состояние, известное как латродектизм. Через час после укуса нейротоксин под названием α-латротоксин распространяется по лимфатической системе жертвы, вызывая болезненную судорогу мышц живота. У человека может начаться рвота и обезвоживание: появиться потоотделение и сильная жажда. Пострадавшим необходимо обратиться к врачу, который окажет помощь. Летальных исходов в таких случаях, как правило, не бывает.