Москвичку унесло в море в Абхазии. Женщину до сих пор ищут

И не могут найти уже третий день.

Туристку из Москвы унесло в море в Абхазии во время сильных дождей. Женщину ищут уже третий день, сказал министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в эфире телеканала «Россия-24».

Как уточнили в МЧС, ЧП произошло во время наводнения селе Агараки. 50-летняя москвичка шла по мостику через ручей, когда река Бзыбь вдруг вышла из берегов. Женщину вместе с мостом смыло и унесло в море течением реки. Очевидцы и муж туристки обратились в экстренные службы.

С воскресенья женщину пытаются найти спасатели и водолазы, но пока это ни к чему не привело: работе мешает то, что море сейчас мутное и неспокойное. Россиянка считается пропавшей без вести.

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Из-за сильных ливней в республике пострадали села Псахара, Лдзаа и Алахадзы, поселок Бзыпта и частично город Гагра. Были затоплены более тысячи домов, детский сад, разбиты дороги в селах, повреждены около 250 автомобилей, здание милиции в Бзыпие, дом культуры Пицунды. Местные власти занимаются ликвидацией последствий стихии, для помощи пострадавшим организована горячая линия.