Москву накрыл циклон «Зион»

Снегопад в столице с перерывами продлится до среды.

Москву и другие регионы России заметает снегом циклон «Зион»: лишь за минувшее воскресенье в столице выпало более 100% месячной нормы осадков. Снегопады идут широкой полосой с запада на восток, засыпая Центральную Россию. В Дептрансе Москвы предупредили об опасности на дорогах, а сервисы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу.

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«Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом. Будьте осторожными на дороге (…) Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — подчеркнули в столичном Дептрансе.

В Гидрометцентре России объявили желтый уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья, но позднее повысили уровень до оранжевого. При этом, как предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, снегопад, то прибавляя в силе, то ослабевая, затянется практически до среды 9 апреля.

Согласно предварительным прогнозам, снег пролежит по меньшей мере до 15–16 апреля. После этого на смену слабым морозам может прийти всплеск весеннего тепла.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление на Земле приведет к суперливням.