Можно ли ходить в купальнике по городу? Отвечает юрист

За такие прогулки могут оштрафовать на 5000 рублей.

Россиян могут оштрафовать за хождение по городу в купальнике. Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

По словам юриста, формально гулять в купальнике по городу не запрещено. Но у закона есть свои тонкости.

«Если все интимные места хоть как-то чем-то прикрыты, не видно ни половых органов, ни груди у женщин, то это формально не будет нарушением общественного порядка», — объяснил Горшков.

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При этом если человек обнажил что-то лишнее, ему может грозить административный штраф в размере около 5000 рублей. Кроме того, у туриста (как правило, претензии появляются к ним) могут возникнуть конфликты с жителями курортного города.

К примеру, их могут отказаться обслужить в кафе или ресторане, торговом центре. Особенно это касается регионов на Северном Кавказе, где не принято разгуливать по улицам в откровенной одежде и, тем более, в одних плавках.