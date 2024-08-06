Можно ли купаться в прудах и озерах? Отвечает врач

Анна Демина рассказала, чем можно заразиться в таких водоемах.

Летом многие любят купаться в прудах и озерах. Но плавать там — да и просто стоять в воде голыми ногами — может быть опасно для здоровья, особенно детского. Вирусолог Анна Демина объяснила Russian Traveler, почему.

Анна Демина кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог «В водоемах со стоячей водой, особенно там, где много водоплавающих птиц, можно подхватить разные инфекционные заболевания. Например, церкариоз или так называемый зуд купальщика. У взрослых церкарии обычно вызывают раздражение кожи, аллергическую реакцию в виде крапивницы. А у детей личинки могут проникнуть внутрь кожи, так как она более тонкая, попасть во внутренние органы, и тогда начнется системное поражение организма».

Что такое церкариоз? Церкариоз — это кожная инфекция, вызванная паразитами — церкариями. Заражение происходит во время купания в прудах и озерах со стоячей грязной водой. Личинки церкарии попадают в воду вместе с фекалиями птиц, прокусывают кожу человека и пробираются под нее.

У детей церкариоз может протекать с высокой температурой (выше 38 градусов), сильной аллергией, невыносимым зудом и иногда даже острым гепатитом. При всех таких симптомах нужно сразу же обратиться к врачу. Взрослым обычно достаточно принять антигистаминный препарат и сделать компресс на месте проникновения личиной — например, с уксусом или лимонной кислотой. Однако при необходимости им тоже может понадобиться медицинская помощь.

Кроме церкариоза, в водоемах можно подхватить и другие заболевания — например, энтеровирусные инфекции или гепатит А.

Где лучше не купаться?

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Самыми опасными для купания водоемами врач называет пруды и озера, где много уток и густая растительность на берегу. Именно там водятся церкарии, подхватить которые может каждый человек — причем, заражение проходит незаметно. А признаки проявляются в течение нескольких часов.

Как защититься от заражения?

Для того, чтобы защититься от заражения, лучше плавать только в водоемах, разрешенных для купания (там, где вода прошла все необходимые проверки) — их список можно посмотреть на сайте регионального Роспотребнадзора. Перед купанием можно намазаться защитным средством — например, от комаров или даже солнцезащитным кремом. А после лучше принять душ или вытереться полотенцем.

«Чаще всего церкариозом заражаются дети. Они обычно плещутся у берега, где теплая вода и больше всего концентрация личинок. Потому купать их в сомнительных местах точно не стоит», — говорит Анна Демина.

В случае, если человек заразится церкариями повторно, аллергическая реакция на них может быть сильнее. Поэтому лучше не рисковать — и купаться в проверенных местах.