К счастью, сейчас он полностью здоров.
Рэй Джордан был доставлен в детскую больницу Prisma Health в Колумбии, штат Южная Каролина, после отравления водой. Мальчик играл на улице со своими двоюродными братьями в жаркую погоду и выпил шесть бутылок воды в течение часа.
У него появились симптомы водной интоксикации, в том числе, как потом заявили врачи «рвота и потеря двигательной функции». Врачи, осмотревшие его в больнице, обнаружили чрезвычайно низкий уровень натрия в его крови. Это состояние возникает, когда почки не могут справиться с чрезмерным потреблением воды.
Родители Рэя, Стейси и Джефф Джордан описали симптомы у сына, отметив, он выглядел как пьяный или умственно отсталый и не мог контролировать свою голову и руки.
«Он выбежал на улицу со своими двоюродными братьями и начал играть. Они бегали по двору и прыгали на батуте», – рассказывают родители Рэя.
Через некоторое время мальчик почувствовал жажду и начал пить воду. Как рассказали родители: «Он пошел и набрал себе немного воды. Чего мы не поняли, так это того, сколько он набрал».
В конце концов Рэй выздоровел и у него не было каких-либо длительных последствий от интоксикации. Семья благодарна персоналу больницы и надеется, что их история поможет другим людям узнать об опасности водной интоксикации, особенно летом.
Читайте также
Можно ли отравиться обычной водой? Недавно это случилось с десятилетним мальчиком
Восьмилетний мальчик упал в кратер вулкана и выжил
3 легких способа начать, наконец, заниматься спортом. Советует чемпион России
Слон, подъемный кран и грузовик. Что происходит на этом фото?
Почему подсчет калорий – бессмысленное дело. Отвечает эксперт-эндокринолог