Можно ли отравиться обычной водой? Недавно это случилось с десятилетним мальчиком

К счастью, сейчас он полностью здоров.

Рэй Джордан был доставлен в детскую больницу Prisma Health в Колумбии, штат Южная Каролина, после отравления водой. Мальчик играл на улице со своими двоюродными братьями в жаркую погоду и выпил шесть бутылок воды в течение часа.

У него появились симптомы водной интоксикации, в том числе, как потом заявили врачи «рвота и потеря двигательной функции». Врачи, осмотревшие его в больнице, обнаружили чрезвычайно низкий уровень натрия в его крови. Это состояние возникает, когда почки не могут справиться с чрезмерным потреблением воды.

Родители Рэя, Стейси и Джефф Джордан описали симптомы у сына, отметив, он выглядел как пьяный или умственно отсталый и не мог контролировать свою голову и руки.

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«Он выбежал на улицу со своими двоюродными братьями и начал играть. Они бегали по двору и прыгали на батуте», – рассказывают родители Рэя.

Через некоторое время мальчик почувствовал жажду и начал пить воду. Как рассказали родители: «Он пошел и набрал себе немного воды. Чего мы не поняли, так это того, сколько он набрал».

В конце концов Рэй выздоровел и у него не было каких-либо длительных последствий от интоксикации. Семья благодарна персоналу больницы и надеется, что их история поможет другим людям узнать об опасности водной интоксикации, особенно летом.