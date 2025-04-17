Можно ли подать документы на шенген в майские праздники?

Самые популярные у россиян визовые центры Франции, Испании и Италии в майские праздники будут закрыты.
В то время как жители нашей страны в этом году будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, визовые центры стран Европы тоже скорректировали свои графики работы. В «Вестнике АТОР» поделились, в какие дни россияне точно не смогут подать документы на визу или забрать готовые паспорта.
Итальянский и французский визовые центры будут закрыты с 1 по 2 мая и с 8 по 9 мая. Срок рассмотрения заявок у итальянцев перед началом летнего сезона может превышать 40 дней, у французов займет минимум 3 недели.
Визовый центр Испании будет закрыт 1–2 мая и 9 мая. Туроператоры сообщают, что сейчас процесс рассмотрения документов занимает около 3 недель с момента сдачи биометрии. На сайте визового центра обещают рассматривать заявки не более 45 дней.
Среди других популярных у россиян стран для получения шенгена стоит отметить Португалию и Грецию: оба визовых центра этих стран также будут закрыты 1–2 мая. Далее греки не будут принимать заявки с 8 по 9 мая, а португальцы закроют свои двери лишь 9 мая. Последние не обещают быстрое рассмотрение заявлений от россиян – португальцы предупреждают, что процесс может занять 45 дней и более, а греческий визовый центр в среднем укладывается в 2 недели.