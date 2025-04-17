Можно ли подать документы на шенген в майские праздники?

Итальянский и французский визовые центры будут закрыты с 1 по 2 мая и с 8 по 9 мая. Срок рассмотрения заявок у итальянцев перед началом летнего сезона может превышать 40 дней, у французов займет минимум 3 недели.

Визовый центр Испании будет закрыт 1–2 мая и 9 мая. Туроператоры сообщают, что сейчас процесс рассмотрения документов занимает около 3 недель с момента сдачи биометрии. На сайте визового центра обещают рассматривать заявки не более 45 дней.