Можно ли в России вскрыть машину, если там заперто животное?

Оставленные в салонах автомобилей в жару питомцы могут потерять сознание от духоты или даже погибнуть от перегрева.

Российских законодателей призвали разрешить полиции вскрывать машины, где будут найдены оставленные без присмотра животные.

Не так давно вся страна наблюдала за спасением кошки в центре Москвы, которая четыре дня просидела в запертом автомобиле без еды и воды. Животное несколько дней бегало по салону, привлекая внимание прохожих, однако сотрудники МЧС отказались вскрывать машину без согласия владельца. Сообщается, что хозяин кошки был ранее задержан за неподобающее поведение и отправлен в психиатрическую клинику. Ситуация вызвала широкий резонанс, вокруг машины стали собираться люди. В результате сотрудники полиции и службы спасения всё-таки вскрыли водительскую дверь автомобиля и спасли котёнка.

Вскоре после инцидента депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов подчеркнул, что вскрытие машины без владельца в таких случаях является абсолютно законным. Чиновник напомнил, что полиция должна пресекать акты совершения преступлений и правонарушений в соответствии с 498 законом «Об ответственном обращении с животными» – а хозяева, которые оставляют питомцев в салоне машины на солнцепеке или морозе, особенно без еды и воды, нарушают закон, фактически издеваясь над животным.

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Однако зачастую от подобных действий сотрудников полиции всё ещё останавливает тот факт, что машина является частной собственностью человека. В случае с котёнком потребовался общественный резонанс и возмущение толпы вокруг, чтобы правоохранители перешли к активным действиям по вызволению животного.

Поэтому заслуженный юрист России Иван Соловьев обратился к к властям страны с просьбой введения поправок в «Закон о полиции», чтобы сотрудники органов могли спокойно вскрывать машины с целью спасения брошенных там питомцев. Как сообщает RT, доктор юридических наук Соловьев направил соответствующее прошение главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву. Соловьев настаивает, что несмотря на то, что по нормам гражданского законодательства питомцы также представляют собой имущество человека, правоохранители обязаны принять меры, чтобы прекратить страдания живого существа.