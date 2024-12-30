Можно ли выбить глаз пробкой от шампанского?

Офтальмолог напомнил, что небрежное взаимодействие с бутылками шампанского может стоить вам зрения.

В суете праздничной ночи важно не забывать о мерах безопасности и очень аккуратно относиться к открытию бутылок с шампанским, напомнил офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков в разговоре с Life.ru.

Врач уточнил, что скорость вылетающей из бутылки пробки под давлением сопоставима со скоростью пули, выпущенной из пневматического оружия, то есть достигает около 13-15 метров в секунду. При попадании пробки в голову или глаз это может привести не только к серьёзным травмам, но и поставить под угрозу зрение. Проще говоря – выбить глаз пробкой от шампанского при неблагоприятном стечении обстоятельств вполне реально.

Светлаков напомнил, что перед вскрытием бутылку с шампанским необходимо остудить, избегать встряхивания и ни в коем случае не направлять её в сторону людей.

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В случае получения травмы офтальмохирург настоятельно не рекомендует тереть глаз и тем более надавливать на него.

Лучшим решением в данной ситуации будет прикрыть поврежденный глаз чистой салфеткой и отправиться в травмпункт или напрямую к офтальмологу, честно сообщив о причинах травмы.