Мухи отложили личинки в глазах у мальчика. Вот что случилось с ребенком дальше

К счастью, теперь он здоров и, в целом, сильно не пострадал.

10-летнему мальчику из города Татван в Турции попала муха в глаз. Он поначалу не придал этому значения, пока не начал испытывать сильную боль. Родители мальчика отвезли отвезли его в больницу на обследование. В глазной поликлинике Татванской государственной больницы у него под левым веком обнаружили 11 живых личинок мух.

Доктор Халил Ибрагим Атешоглу, специалист по офтальмологии, рассказал, что медики обнаружили червей и очистили их под микроскопом. Затем мальчику дали капли с антибиотиком и выписали из больницы.

Американская академия офтальмологии описывает это заболевание как проникновение личинок мух в мертвых или живых существ, часто людей или животных. Это заболевание, называемое офтальмомиазом, можно разделить на два типа: наружный офтальмомиаз и внутренний офтальмомиаз.

Наружный офтальмомиаз относится к личиночным отложениям на конъюнктиве, роговице или других наружных структурах глаза. Внутренний офтальмомиаз, наоборот, относится к личинкам, проникающим во внутриглазные сети человека.

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Национальная медицинская библиотека США сообщает, что офтальмомиаз часто встречается у работников животноводства. К ним относятся пастухи и представители других профессий, имеющие тесные контакты с животными. Заболевание часто встречается в тропических районах и местах с плохой гигиеной, включая сельские районы с большим количеством мух.

Хотя большинству людей известно, что личинки – это червеобразные существа, у них на теле есть крошечные крючки, которые они используют, чтобы цепляться за окружающую среду. Часто офтальмомиаз случается с овечьим оводом (Oestrus ovis).

Доктор Атешоглу подчеркивает, что заражение глаз мухами происходит в основном летом. По его словам, людям, испытывающим необычный зуд или покраснение, следует обратиться к врачу, особенно если они знали о контактах с мухами или подобными насекомыми.