Мусор с МКС упал на дом в США: он проломил крышу и два этажа

Металлический цилиндр нанес повреждения зданию в городе Неаполь

В городе Неаполь (штат Флорида, США) загадочный объект пробил крышу и два этажа дома местного жителя Алехандро Отеро. Инцидент произошел 8 марта: по словам мужчины, упавший с неба предмет — металлический цилиндр весом около одного килограмма — едва не попал в его сына. Предположительно, на дом жителя Неаполя могла упасть разряженная батарея с Международной космической станции (МКС).

Дело в том, что блок из девяти отработанных элементов, которые принадлежали японскому аэрокосмическому агентству JAXA, был выброшен с МКС еще в 2021 году. Согласно расчетам, устройства должны были сгореть в атмосфере. Как бы то ни было, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) забрали цилиндр, упавший на дом Алехандро Отеро, чтобы затем проанализировать в Космическом центре Кеннеди (Флорида). Этот анализ поможет понять происхождение объекта.

Между тем сам Отеро уже собирается подавать иск против федерального правительства, как только в NASA установят происхождение цилиндра. Мужчина намерен добиваться оплаты ремонта его дома. Однако в случае, если объект действительно окажется собственностью японской JAXA, процесс оформления компенсации может затянуться.

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