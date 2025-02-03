Музей наводнений в Америке закрылся после наводнения

В здании обнаружили утечку воды.

Популярный в Пенсильвании музей наводнений был временно закрыт из-за «небольшого наводнения» во внутренней части здания, сообщили руководители учреждения в социальных сетях.

Музей наводнений в Джонстауне посвящен памяти жертвам катастрофы 31 мая 1889 года, когда нескольких дней пролианых дождей привели к прорыву плотины Саут-Форк. Выпущенный наружу мощный поток воды снёс прилегающие районы, уничтожив около 1600 зданий. Количество жертв потопа превысило 2200 человек: жертвами потоков воды и обломков стали целые семьи, включая почти 400 детей. Останки некоторых жертв наводнения удалось обнаружить даже в соседнем штате спустя несколько десятков лет. Ущерб от катастрофы в современном эквиваленте исчисляется почти 600 миллионами долларов. В Пенсильвании потоп часто называют «Великим Наводнением».

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Одна из сотрудниц музея в Джонстауне заметила небольшую утечку внутри здания во время работы с архивом и забила тревогу. Службы вовремя успели заметить и устранить неполадку – сообщается, что потоп был вызван отказом клапана на третьем этаже здания вследствие сильного похолодания. В результате вода просочилась сквозь стены, повредила потолок и ковры. Сейчас в здании идёт ремонт.

Руководство музея сообщило в социальных сетях, что «ничего исторически значимого не пострадало» и они надеются вскоре вновь открыть свои двери для посетителей.