Мужчина 25 дней ел сырую курицу. Это очень опасно, но он даже не заболел

Не повторять!

Житель Флориды Джон (фамилия не разглашается) решился на странный эксперимент – он ел сырую курицу ежедневно в течении 25 дней.

Чтобы как-то разнообразить меню, Джон измельчал сырую курицу (крылья и грудку), добавлял к ней специи, сырые яйца и салат.

Сырая курица и яйца нередко заражены вредными бактериями, такими как сальмонелла и кампилобактер, которые могут вызвать тяжелые заболевания. Симптомы пищевого отравления включают лихорадку, тошноту, рвоту, диарею и инфекции крови, которые даже у здоровых людей могут привести к госпитализации и смерти.

Однако Джон не подвергся пищевому отравлению и, в целом, вообще не пострадал от такой нетрадиционной и потенциально смертельной диеты. Мужчина рассказал, что он связывался с врачами по поводу своей диеты. У многих читателей в интернете появился вопрос: а не пил ли он, по рекомендации врачей, антибиотики для защиты от инфекции?

Даже если и нет, у Джона, как и у всех людей, есть врожденные защитные механизмы против пищевого отравления. Желудок содержит сильнокислую жидкость с pH от 1,5 до 2. Микробы пищевого отравления чувствительны к кислоте, которая повреждает их ДНК, а желудочная кислота может убить их. В желудке микробам также приходится преодолевать другие барьеры, такие как пищеварительные ферменты и разные другие защитные силы иммунной системы.

Желудок опорожняется примерно через четыре часа после приема пищи, поэтому у желудочной кислоты есть достаточно времени, чтобы дезинфицировать сырую куриную «смесь», делая микробы менее заразными.

Однако даже у здоровых взрослых, если количество бактерий велико, желудочной кислоты и иммунной защиты может оказаться недостаточно, чтобы снизить их количество до безопасного уровня. Наша врожденная защита от пищевых отравлений может работать менее эффективно у маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с сопутствующими заболеваниями или ослабленной иммунной системой. Регулярный прием антацидов также увеличивает риск пищевого отравления за счет нейтрализации желудочной кислоты.

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Джон говорит, что он получает курицу с определенной фермы, поэтому можно с уверенностью предположить, что курица очень свежая и принадлежит к группе, в которой может быть более низкий уровень заболеваемости сальмонеллой и кампилобактерией, чем у птиц из более крупных коммерческих хозяйств.

Свежесть важна: чем старше мясо, тем больше оно может содержать вредных микробов. Если курица, которую ест Джон, очень свежая и он ест ее не так много, количество микробов может быть низким, недостаточным для инфекционной дозы. Однако каково бы ни было происхождение курицы, невозможно гарантировать безопасность сырого мяса. Даже свежее на вид и запах может быть опасно заражено микробами.

Джон рассказал, что он использует приправы, такие как соевый соус и травы, чтобы улучшить вкус сырой курицы. Известно, что соевый соус способствует пищеварению, усиливая секрецию желудочной кислоты у людей, что помогает убить многие микробы в пище. Соевый соус также обладает прямой антимикробной активностью в отношении таких бактерий, как Shigella flexneri, Staphylococcus aureus, холерный вибрион, Salmonella enteritidis и Escherichia coli.

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Соусы чили также подавляют бактерии, вызывающие пищевые отравления, а многие травы содержат противомикробные соединения и на протяжении веков использовались в качестве консервантов. Ароматические травы, такие как тимьян, являются мощными ингибиторами роста микробов, особенно тех, которые встречаются у домашней птицы.

Эксперты напоминают, что вы не можете убрать бактерии из сырой курицы или любого сырого мяса. Единственный способ сделать мясо безопасным для употребления в пищу – это приготовить его. Термическая обработка эффективно убивает вредные микробы, а сальмонелла нейтрализуется при температуре выше 75°C.

Правильное приготовление курицы – единственный способ безопасно съесть ее мясо.