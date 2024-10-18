Мужчина из Индии пожаловался на боли в животе. В его кишечника нашли живого таракана

Врачи больницы в Нью-Дели были очень удивлены жизнеспособностью 3-сантиметрового насекомого.

23-летний житель Индии около трех дней страдал от болей в желудке, вздутия и трудностей с перевариванием. Мужчина винил во всем уличную еду, которую съел на рынке за несколько дней до этого. Он решил обратиться в больницу, где ему провели эндоскопию верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Врачи ожидали найти во время процедуры что угодно – но уж точно не живого таракана.

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Сообщается, что бодрствующий таракан размером в 3 сантиметра находился в тонкой кишке пациента. Врачам удалось «высосать» гостя с помощью эндоскопа до того, как он создал смертельно опасную для мужчины ситуацию. Как таракан попал в кишечник молодого человека остаётся загадкой. Гастроэнтерологи предположили, что он мог оказаться в кишечнике вместе с той самой уличной едой или заползти к нему в глотку во время сна. В любом случае, жизнеспособность таракана оказалась поразительна.

Кстати, совсем недавно таракан забрался в нос мужчине из Китая, перебрался в его трахею и поселился там на несколько дней. Мужчина заподозрил что-то неладное из-за сильного запаха изо рта.