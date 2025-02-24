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Мужчина пнул крокодила и попал в тюрьму

Мужчина пнул крокодила и попал в тюрьму

Его обвинили в жестоком обращении с животными.

В ЮАР мужчина избил крокодила и попал под суд. Об этом передает SNL24.

47-летнего Джона Мулаудзи из провинции Лимпопо объявили в розыск, когда в социальных сетях появился ролик, где он пинает вылезшего из-под дамбы крокодила прямо в пасть. На видео попали и другие жители деревни, которые подбадривали своего односельчанина криками. 

Месяц спустя Мулаудзи арестовали по обвинению в нарушении закона о защите животных от 1962 года. В полиции заявили, что нильские крокодилы опасны в воде, но на суше практически не представляют угрозы для человека. Более того, они включены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

«Этот крокодил не представлял никакой угрозы и не заслужил такого обращения», — сказал представитель полиции

Сам арестованный заявил, что не знал, что совершает преступление. Он хотел просто прогнать хищника подальше от людей.

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