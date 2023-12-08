Мужчина погиб после прыжка с самой высокой тарзанки в мире

Судя по всему, у него остановилось сердце, – но точная причина смерти ещё уточняется.

56-летний японец во время путешествия по Китаю отважился на прыжок с самой высокой тарзанки в мире, которая расположена на башне в Макао на высоте 233 метра. К сожалению, экстремальный прыжок закончился для него трагично.

После завершения прыжка с тарзанки у мужчины началась одышка. Прибывшие на место экстренные службы доставили его в ближайшую клинику, но врачи вскоре констатировали смерть туриста. Неизвестно, страдал ли мужчина, имя которого не названо, какими-либо заболеваниями.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, башня Макао высотой 338 метров является самым высоким коммерческим комплексом для прыжков с тарзанки. Посетители прыгают не с самой верхушки башни, а с другого уровня – Скайпарка, высота которого составляет 233 метра.

Согласно рекомендациям по безопасности, любители экстрима обязаны информировать персонал тарзанки о своих заболеваниях и осложнениях здоровья – например, о диабете, астме и высоком кровяном давлении. Компания AJ Hackett Macau Tower, которая управляет Скайпарком, выразила соболезнования семье погибшего.

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«Когда наши сотрудники получили сообщение о том, что он почувствовал себя плохо после приземления, они немедленно оказали ему первую помощь и обратились за помощью к медикам. Компания сотрудничает с соответствующими правительственными ведомствами», – говорится в сообщении AJ Hackett Macau Tower.

За последние годы произошло уже несколько смертельных случаев при прыжках с банджи. Так, в июле 2021 года колумбийка умерла после падения с высоты 50 метров, а в январе 2018 года женщина умерла после прыжка с тарзанки в крытом парке в Колорадо.