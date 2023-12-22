Мужчина порвал горло, пытаясь не чихнуть

Это первый подобный зафиксированный случай в истории.

Даже когда вам нестерпимо хочется чихнуть, вы можете сдержаться – но делать этого не стоит. Совсем недавно мы объясняли, почему. А теперь подоспели и практические доказательства. В первом известном врачебном случае мужчина получил дырку в горле во время попытки сдержать чихание.

Это произошло, пока мужчина был за рулем и страдал от приступа аллергии на пыльцу. В какой-то момент ему захотелось чихнуть, но он подавил импульс, зажав нос и закрыв рот.

Если во время чихания рот и нос закрыты, давление, создаваемое в верхних дыхательных путях, может более чем в 20 раз превышать давление, которое обычно возникает во время обычного чихания. В случае с мужчиной давление было настолько сильным, что в его горле образовалось «отверстие» диаметром два миллиметра.

Из-за сильной боли мужчина сразу отправился в отделение неотложной помощи. Когда он прибыл туда, его шея опухла и ему было сложно ей пошевелить. Когда врачи осмотрели пострадавшего, они также услышали слабый потрескивающий звук. Однако проблем с дыханием, глотанием или говорением у мужчины не было.

Рентген шеи показал, что у него образовалась подкожная эмфизема – состояние, при котором воздух попадает в самые глубокие слои тканей под кожей. Компьютерная томография (КТ) показала, что разрыв находился между третьим и четвертым позвонками его шеи. Воздух также скопился в пространстве грудной клетки между его легкими.

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Врачи пришли к выводу, что разрыв был вызван «быстрым нарастанием давления в трахее при чихании с зажатым носом и закрытым ртом». Они постановили, что мужчине не нужна операция. Тем не менее, в течение двух дней за ним наблюдали в больнице, чтобы убедиться, что уровень кислорода и другие жизненно важные показатели остаются стабильными. Затем его выписали, вооружив обезболивающими и лекарствами от аллергии. Врачи также посоветовали ему не заниматься тяжелой физической деятельностью в течение двух недель.

Пять недель спустя компьютерная томография показала, что разрыв в горле полностью зажил. В конечном итоге мужчина получил довольно легкие травмы. Но врачи, рассматривавшие этот случай, считают, что он должен стать предупреждением для других.

«Не рекомендуется подавлять чихание, зажимая нос, сохраняя при этом рот закрытым, поскольку это может привести к перфорации трахеи», – пишут медики.