Мужчина поселился под водой на 4 месяца

Всё чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.

59-летний аэрокосмический инженер поселился в подводной капсуле на 120 дней. Рюдигер Кох надеется установить новый рекорд по количеству времени, проведенному в помещении под водой.

Эксперимент начался 26 сентября и должен продлиться вплоть до 24 января, когда Кох всплывет в районе Пуэрто-Линдо у берегов Панамы. Площадь временного подводного жилища немца составляет не более 30 квадратных метров. Мужчина не скучает: внутри есть все удобства в виде переносного туалета, кровати, вентилятора, блока на солнечной энергии для подзарядки устройств, а также телевизора, велотренажера и спутникового интернета. Кох признается, что больше всего ему не хватает душа, и иногда уж слишком сильно хочется отправиться понырять.

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Рюдигер Кох под водой Фото: WKBT News / YouTube

Через мониторы за немцем пристально наблюдает его команда, чтобы отслеживать его состояние и зафиксировать рекорд. В случае успеха, Кох побьет предыдущее достижение американца Джозефа Дитури, который в 2023 год пробыл под водой у побережья Флориды 100 дней. Интересно, что американский исследователь глубин настаивает, что эксперимент сделал его моложе: высокое давление под водой увеличивает количество стволовых клеток и коллагена в организме.