Мужчина потерял дом после землетрясения в Турции — и поселился в пещере

Турок не хочет покидать своё убежище, опасаясь новых разрушений.

В 2023 году во время страшных землетрясений в Южной Турции, которые унесли десятки тысяч жизней и разрушили целые кварталы, Али Бозоглан потерял свой дом.

Мужчина был настолько травмирован этим событием, что переехал в небольшую пещеру в провинции Хатай и остаётся там жить по сей день. Али говорит, что такая жизнь его вполне устраивает – вдали от шумного города ему тихо и спокойно, а главное безопасно. Ведь, по словам Али, пещера существует уже тысячи лет и в отличие от искусственного здания, никакие землетрясения её не берут.

Али Бозоглан на вершине скалы, внутри которой находится его пещера Фото: TGRT Haber / screenshot

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К сожалению, отец троих детей не смог убедить своих близких переехать ближе к природе вместе с ним. Это вполне объяснимо, ведь в пещере отсутствует базовая инфраструктура в виде водоснабжения и комфортного туалета, но Али считает свою жизнь достаточно удобной и счастливой. Здесь он готовит себе еду, стирает и моет посуду, а в будущем планирует установить солнечные батареи, чтобы подпитывать холодильник и стиральную машину.

«Я живу здесь уже 2 года после землетрясения, и я нашел покой в ​​этой пещере», – поделился Али с турецким изданием TGRT Haber. «Эта пещера существует уже тысячи лет и не обрушилась».

«У меня прекрасная жизнь в пещере», – Али Бозоглан.

Несмотря на то, что власти даже предлагали мужчине переехать в новый дом ближе к центру города, от этой идеи он добровольно отказался. Али хочет оставаться в окружении природы. Мужчину не переубедили даже змеи и грызуны, которые зачастили к нему в гости в поисках летней прохлады и тепла во время зимы. Турок готов мириться и с этим. Главное, для него – это внутреннее спокойствие, природа и ощущение безопасности.