Мужчина проплыл в тыкве 73 километра и поставил рекорд

Американец из штата Орегон вырастил тыкву-гиганта весом в 555 килограммов, чтобы установить новый рекорд.

Гэри Кристенсен установил новый мировой рекорд по гребле на лодке-тыкве: в течение 26 часов он прошёл 73,5 километра по реке Колумбия в штате Вашингтон, сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

Это именно «новый» рекорд – предыдущий был поставлен в 2023 году, тогда овощевод-энтузиаст проплыл в съедобной лодке 63 километра, а годом ранее Дуэйн Хансен из Небраски осилил рывок в 61 километр.

Рекорд Кристенсена был зафиксирован с 12 по 13 октября – мужчине пришлось сделать несколько остановок. Первая случилась уже через несколько часов после старта в городе Норт-Бонневилль из-за сильного ветра. Волны, усиленные порывами ветра в 56 км/ч, начали заливать края лодки-тыквы. Мужчина сделал небольшую остановку на пляже и с помощью пустой банки из-под супа вырезал лишнюю мякоть из тыквы, тем самым улучшив её плавучесть. Следующая остановка произошла уже под утро — утомленный авантюрист нуждался в сне и еде.

Фото: Guinness World Records

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Гэри Кристенсен шёл к своему рекорду несколько лет. Американец начал выращивать гигантские тыквы в 2011 году, а в 2013 году впервые вырастил достаточно большое растение, чтобы принять участие в регате гигантских тыкв Западного побережья. В течение последних четырех лет он становился бесспорным победителем состязания. В этом году он наконец-то решился поставить мировой рекорд, вырастив достаточно большую тыкву для сплава.

Плод весом 555,2 килограммов и окружностью почти 430 сантиметров был собран 4 октября. 11 октября Гэри вырезал из тыквы лодку, превратив её в полноценное судно, названное «Punky Loafster». Рекордное путешествие было запечатлено на камеру, прикрепленную к тыкве-лодке с помощью ручки метлы, а за безопасностью Гэри следили сопровождающие на байдарках и понтонной лодке.

Тыквенный лодочник закончил свой маршрут 13 октября в Ванкувере, штат Вашингтон, ещё не зная, удалось ли ему побить мировой рекорд.

«Я немного нервничаю, но приятно взволнован, – сказал журналистам Гэри в тот момент. — Если я не побью рекорд, у меня было невероятное приключение».

Представители Книги рекордов Гиннесса вскоре подтвердили, что американцу действительно удалось стать новым рекордсменном в тыквенной гребле.