Мужчина прожил 74 дня под водой

Американский профессор побил мировой рекорд.

В США профессор университета побил мировой рекорд, прожив 2,5 месяца в доме под водой. Он поселился в специальной постройке на дне лагуны в Ки-Ларго во Флориде, пишет газета Metro.

Во время эксперимента Джозефа Дитури погрузили на девятиметровую глубину лагуны, где находится «Подводная резиденция Джулса». В отличии от подводных лодок, в ней нет технологий, помогающих людям адаптироваться к повышенному давлению. До Дитури в доме успели пожить еще двое профессоров из Теннесси, которые поставили предыдущий рекорд, прожив в нем 73 дня, два часа и 34 минуты. Это было еще в 2014 году.

Однако ученый поселился на дне лагуны не только для того, чтобы стать новым рекордсменом. Бывший морской офицер, ставший преподавателем и получивший степень в области биомедицинской инженерии, решил на собственном опыте выяснить, как организм человека переносит давление в течении длительного времени. Для своего исследования он каждый день совершает замеры, чтобы проверить свои физиологические показатели (давление, пульс и другие) и общее самочувствие.

Профессор обычно ест белковую пищу, которую готовит в микроволновке — например, яйца или филе лосося. После этого он тренируется и обязательно делает отжимания. Кроме того, американец всегда спит днем, а потом дает студентам лекции и семинары.

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«Идея, стоящая за экспериментом, — населить Мировой океан людьми. Так можно будет лучше ухаживать за ними и следить за тем, чтобы все было в порядке», — признался Джозеф Дитури, профессор Университета Южной Флориды.

Доктор Глубокое Море (как его прозвали ученики) уже провел для них десятки лекций, которые посетили более 2 500 человек. Даже во время эксперимента он продолжает учить студентов факультетов океанологии и биомедицинской инженерии.

Проведя на морском дне 74 дня, Дитури не собирается останавливаться: в его планах прожить в домике 100 дней, до 9 июня. По признанию профессора, единственное, чего ему не хватает под водой — солнечного света. До своей миссии американец привык каждый день встречать рассвет.