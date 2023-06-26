Мужчина прожил в отеле 603 дня, не заплатив ни копейки

Он участвовал в мошеннической схеме вместе с сотрудниками отеля.
Довольно мутная история вскрылась на днях в Индии.
Мужчина зарегистрировался в отеле Roseate House в Дели неподалеку от аэропорта 30 мая 2019 года. Он забронировал номер всего на одну ночь, но прожил там почти два года – и ничего не заплатил отелю. Он продолжал продлевать пребывание, а выехал только в начале 2021 года.
В результате отель недополучил 5,8 миллиона индийских рупий (около 70 тысяч долларов), а мошенническая схема была раскрыта только недавно.
«Счета были сфальсифицированы, чтобы скрыть фактическую задолженность от высшего руководства и избежать обнаружения умышленных незаконных действий», – говорится в жалобе отеля.
Сообщается, что в мошеннической схеме участвовали сотрудники отеля, а в финансовом плане несоответствия в бухгалтерии никто не замечал.
Отель написал в жалобе в полицию, что сотрудники «подделывали, удаляли и добавляли большое количество записей». Отель утверждает, что персонал разделял платежи наличными и подделывал чеки. Сотрудники также якобы использовали электронное оборудование отеля для подмены документов.
Отель утверждает, что «крупномасштабные подделки и фальсификация счетов были направлены на вывод наличных платежей», сообщают в СМИ.
В настоящее время проводится полицейское расследование. Пока неизвестно, предстанет ли мужчина перед судом – никаких арестов совершено не было.
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