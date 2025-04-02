Мужчина решил собрать все элементы таблицы Менделеева — теперь он может сесть в тюрьму

Ему пришлось прервать эксперимент во время попытки добыть плутоний.

Жителю Австралии грозит тюремный срок за нарушение закона о нераспространении ядерного оружия после того, как он заказал образец плутония из США. Мужчина планировал собрать полную коллекцию всех химических элементов периодической таблицы Менделеева, даже радиоактивные – но все закончилось плохо.

24-летний Эммануэль Лидден был арестован в Сиднее в августе 2023 года во время масштабной операции с участием пограничных войск, полиции и пожарных. Молодой человек был задержан прямо в доме своих родителей, куда ему доставили по почте крошечный образец плутония, который он заказал на американском научном сайте. На коробке с опасной доставкой было указано имя и адрес Лиддена, что подтвердило, что мужчина не скрывался и никакую секретную операцию с участием ядерного оружия проворачивать не собирался. Тем не менее, власти не стали конфисковывать посылку — хотя заранее знали, кто и что заказал — а вместо этого позволили плутонию прибыть по адресу и устроили на мужчину настоящую облаву.

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Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Он уже потерял работу стажера-проводника поезда и сейчас подрабатывает в ресторане быстрого питания в ожидании приговора, который будет обнародован 11 апреля.

Адвокат Лиддена настаивает, что парень вовсе не сумасшедший злой гений, а просто увлеченный наукой энтузиаст и страстный коллекционер, совершивший преступление из «чистой наивности». У Лиддена уже есть внушительная коллекция марок, монет и банкнот. Но в правоохранительных органах Австралии парня не пощадили. Власти настаивают, что своими действиями молодой человек создал рынок для оборота нелегальных материалов – а значит, и первым в истории Австралии нарушил закон о нераспространении ядерного оружия.