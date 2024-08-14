Мужчина решил жить стоя и перестать сидеть

В течение недели Youtube-блогер питался и работал стоя, чтобы проследить, как это повлияет на его физическое состояние.

Блогер под ником pigmie решил перестать сидеть на целых семь дней. Для этого он заказал «стоячий рабочий стол», ездил в машине на корточках и принимал пищу только стоя. Помимо основного 8-часового сна блогер не позволял себе прилечь в течение дня.

По словам мужчины (которого в реальной жизни зовут Лукас) сначала всё шло довольно неплохо – у него пропали боли в нижней части спины, и он даже смог увеличить свою продуктивность как минимум на 30%.

Однако позже начались проблемы: на пятый день «стоячего» эксперимента мужчина постоянно чувствовал боль в суставах ног и перестал нормально спать. В итоге Лукас решил прервать своё исследование на несколько дней раньше положенного срока – в конечном счёте, по его словам, можно считать что он действительно продержался целую «рабочую неделю».

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Лукас отметил, что среднестатический американец проводит в сидячем положении около 9,5 часов, что зачастую приводит к проблемам с позвоночником, ожирению и другим заболеваниям.

Сам же мужчина заметил, что несмотря на то, что его пищеварение значительно улучшилось во время эксперимента, он всё равно набрал в весе, потому что начал потреблять больше пищи как бы «заедая» мысли о дискомфорте в ногах. Более того, по итогу верхняя часть его спины искривилась ещё больше, потенциально компенсируя возможность присесть.