Мужчина сбросил с дерева медвежонка. Им заинтересовались полицейские

Видео с животным вызвало резонанс в сети.

В Иркутской области мужчина сбросил с дерева медвежонка и унес его в мешке. Инцидент попал на видео, после чего героем ролика заинтересовались полицейские.

На кадрах видно, как мужчина забрался на сосну и сбросил животное. Потом он схватил детеныша за холку, посадил в мешок и увез. С мужчиной были его приятели.

Когда полицейские нашли всю компанию, мужчины рассказали, что заметили животное рядом с производственной базой, где работали, и не планировали ничего плохого.

«Поскольку неподалёку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, сотрудники решили помочь ему вернуться в лес. Мишка не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, однако малыш укусил мужчину, и тот его выронил», – рассказала представитель МВД Ирина Волк.

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История закончилась следующим образом: работники базы смогли поймать медвежонка и покормить его. Затем маленького хищника проводили обратно в лес, пока за ним к людям не явилась мамаша собственной персоной.