Мужчина сообщил о бомбе на круизе потому что «расстроился», что его не взяли

19-летний американец решил сорвать круиз на Ямайку из-за чувства обиды.

Молодого человека из Мичигана приговорили к восьми месяцам тюрьму за ложную угрозу о бомбе на лайнере Carnival Sunrise.

19-летний американец отправил письмо в круизную компанию о том, что у «кого-то» на борту лайнера «может быть бомба». В этот момент на судне, которое уже отправилось из порта Майами на Ямайку, находилась его девушка со своей семьей. Молодого человека быстро вычислили. А вот причиной такого возмутительного поведения стала банальная зависть и обида.

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Прежде чем автора жестокой шутки удалось обнаружить, береговой охране США и Ямайки пришлось подключиться к масштабной и дорогостоящей операции по обыску более 1000 номеров на борту лайнера, застрявшего в Карибском море. Все закончилось благополучно, и через несколько часов корабль смог вернуться к своему курсу.

А вот молодой человек, который в свои 19 лет в Америке ещё числится «подростком», после поимки признался, что на злосчастную шутку об угрозе его надоумила обида. Якобы он был «расстроен», что семья его девушки, в чьем доме он проживал, отправилась в круиз без него. А ещё и попросили парня позаботиться о домашних животных в их отсутствие. В отместку молодой человек решил испортить семье поездку.

За ложное сообщение о возможной угрозе парню грозило до 5 лет тюрьмы – в Америке к подобному роду «шуткам» относятся крайне строго, ведь службам безопасности пришлось потратить на поиски «бомбы» время и ценные кадровые ресурсы. Однако молодой человек написал судье округа письмо, где полностью признал свою вину и извинился. В итоге он отделался 8 месяцами тюрьмы. Простила ли его семья девушки, неизвестно.