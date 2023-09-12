Мужчина спас котенка и тут же разбогател. Помогли высшие силы?

Он купил лотерейный билет и выиграл деньги.

В США почтальон разбогател после того, как спас маленького котенка на улице. Историю, похожую на сюжет фильма, рассказывает портал UPI.

Почтальон по имени Джозеф Вальдхерр разносил почту в Такоме (штат Вашингтон) и услышал жалобное мяуканье. Вальдхерр осмотрелся по сторонам, но никого не увидел. На следующий день он проходил там же: котенок пищал где-то неподалеку, прося о помощи. Почтальон стал искать животное и заметил, что оно застряло в узкой щели возле одного из домов. Он достал котенка и посадил в карман толстовки, где тот спокойно уснул.

В тот же день американец решил отпраздновать спасение малыша и купил в магазине лотерейный билет. А еще пару дней спустя проверил результат розыгрыша и обнаружил, что сорвал джекпот и выиграл 717 500 долларов (69 400 000 рублей).

Почтальон уверен, что обязан своим везением именно котенку. Он оставил его жить в своем доме и назвал Пичес. Американец рассказал, что хочет потратить выигрыш на помощь родителям и благотворительность.

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«У нас с женой есть все, что нам нужно. Мы просто хотим помочь другим», — сказал почтальон Джозеф Вальдхерр.