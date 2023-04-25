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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Апрельский фототурнир: Финал!
Апрельский фототурнир: Финал!

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Мужчина справлял нужду на рельсы – его убила летящая корова: обычный инцидент в Индии

Фото: Unsplash

Животное перед этим сбил скоростной поезд.

В Индии 82-летний местный житель Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, погиб после того, как в него врезалась летящая корова. Инцидент произошел в районе города Алвар (штат Раджастан).

Шарма справлял нужду на железнодорожных путях, когда неподалеку скоростной поезд Vande Bharat сбил корову, которая ушла с пастбища и случайно оказалась перед составом. Удар экспресса был таким мощным, что корова пролетела 30 метров и убила пожилого индуса.

В Индии столкновения поездов с сельскохозяйственными животными в последние годы стали настолько частыми, что руководство местных железных дорог рассматривают вариант строительства 622-километрового забора вдоль путей трассы Мумбаи-Ахмедабад.

Ранее сообщалось, что африканец убил льва голыми руками и съел его

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