Мужчина справлял нужду на рельсы – его убила летящая корова: обычный инцидент в Индии

Животное перед этим сбил скоростной поезд.

В Индии 82-летний местный житель Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, погиб после того, как в него врезалась летящая корова. Инцидент произошел в районе города Алвар (штат Раджастан).

Шарма справлял нужду на железнодорожных путях, когда неподалеку скоростной поезд Vande Bharat сбил корову, которая ушла с пастбища и случайно оказалась перед составом. Удар экспресса был таким мощным, что корова пролетела 30 метров и убила пожилого индуса.

Реклама

В Индии столкновения поездов с сельскохозяйственными животными в последние годы стали настолько частыми, что руководство местных железных дорог рассматривают вариант строительства 622-километрового забора вдоль путей трассы Мумбаи-Ахмедабад.

Ранее сообщалось, что африканец убил льва голыми руками и съел его