Мужчина умер от удара током, заснув рядом со смартфоном на зарядке

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34-летний гражданин Таиланда Путтават Камван был найден своими коллегами на кровати в собственном доме. Видимо, там он умер от удара электрическим током после того, как во сне прикоснулся к своему заряжающемуся смартфону.

Мужчина не являлся на свою смену на работе в течение трех дней, поэтому встревоженные коллеги отправились в его квартиру. Они нашли своего друга на кровати. Его рука покоилась на смартфоне.

Были вызваны экстренные службы, полиция начала расследование. Полиция считает, что Путтават Камван, вероятно, умер от удара током.

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«Мы работаем в ювелирном магазине. Он отсутствовал три дня и не отвечал на звонки. После работы мы пошли к нему в комнату, но обнаружили, что его дверь открыта. Хозяйка комнаты и обнаружила его», – Пантатип Кантонг, коллега Путтавата.

Владелица дома Наттанит Хохарн рассказала, что Путтават обычно оставался в комнате один и не шумел, поэтому она даже не подумала, что могло произойти что-то плохое.

«Обычно он был тихим и отдыхал в своей комнате или пил пиво после работы. Мы видели, что его дверь была открыта. Мы думали, что он просто болеет», – объяснила Хохарн.

Следователь полиции капитан Понгнарин Нонтанок из полицейского участка Банг Пхли сказал, что на данном этапе они не обнаружили никаких следов насилия на теле покойного.

«Путтават Камван все еще лежал на своей кровати. Его правая рука касалась заряжающегося телефона. Мы не нашли следов нападения. Судя по уликам, он был мертв уже как минимум три дня», – заявил Нонтанок.