Мужчина умер после того, как его поцарапал кот

Хозяин кота умер от кровопотери, получив неожиданно глубокую царапину.

В Ленинградской области кот случайно убил своего хозяина — он поцарапал мужчине ногу и тем самым нанес мужчине смертельную рану. Об этом пишут «Известия».

По данным портала, 55-летний житель Киршского района пошел на улицу искать своего кота, сбежавшего из дома. Он нашел животное и отнес обратно, но дома кот сильно поцарапал хозяина. Кровь из царапины никак не получалось остановить. Мужчина позвал на помощь соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Но к моменту приезда медиков россиянин уже умер от кровопотери.

Врачи рассказали, что погибший был болен сахарным диабетом и имел проблемы со свертываемостью крови. Кот поцарапал его за ногу, повредив сосуд.

Что делать при нападении кота?

Если вас поцарапало или укусило животное, меры профилактики зависят от того, домашнее оно или дикое, говорит в беседе с Russian Traveler терапевт медицинского центра «Парацельс» Валерия Козловская. Если оно дикое, то обязательно нужно идти в травмпункт и делать вакцинацию от бешенства и столбняка. Если кошка домашняя и привитая от бешенства, но ходит на улицу, нужно вспомнить, есть ли у вас прививка от столбняка.

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«Но в обоих случаях первым делом нужно провести местные действия — промыть рану проточной водой с хозяйственным мылом, обработать спиртом 70%, йодом и заклеить пластырем или повязкой. Если вакцины от столбняка нет, а ранение глубокое, то обязательно нужно идти в травмпункт и проводить вакцинацию — столбнячный анатоксин, а дальше иммунопрофилактику, которую назначит доктор», — объясняет врач.

Также врачи советуют при кровотечении из ноги первым делом поднять ногу вверх и в таком положении наложить жгут или повязку и дожидаться приезда скорой.