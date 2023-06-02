Мужчина в Аризоне выжил после 250 укусов пчел-убийц

Досталось не только ему, но и его собаке.

Житель Аризоны выжил после нападения роя из тысячи пчел. 60-летний Джон Фишер выгуливал собаку недалеко от своего дома, когда на него накинулся рой агрессивных насекомых. Пес по кличке Пиппин успел удрать, но мужчина передвигался на инвалидной коляске – его ужалили не менее 250 раз.

К удивлению прибывших на место происшествия врачей, мужчина выжил. Он был доставлен в больницу, где ему ввели морфин. Сейчас Фишер уже выписан из клиники и восстанавливается после сотен укусов, покрывающих его голову, руки, ноги и спину. Пес Пиппин отделался всего 50 укусами и сейчас тоже потихоньку выздоравливает после лечения в ветеринарной клинике.

Сообщается, что в нападении виноваты африканизированные пчелы, также известные как «пчёлы-убийцы».

Пчелы-убийцы были впервые выведены бразильским ученым, который пытался адаптировать «урожайных» европейских медоносных пчел к более теплому климату, в котором живут африканские медоносные пчелы. В результате новый гибрид мигрировал на север: из Бразилии через Южную и Центральную Америку в США. С годами агрессивное поведение таких пчел принесло им известность в качестве «пчел-убийц». Однако, вопреки распространенному мнению, яд этих пчел не сильнее, чем яд европейской медоносной пчелы.

В некоторых случаях достаточно всего одного пчелиного укуса, чтобы убить человека.

Однако изолированно укусы пчел, даже пчел-убийц, редко приводят к летальному исходу. Каждый год примерно 3% людей, укушенных насекомыми, испытывают анафилаксию – тяжелую, потенциально опасную для жизни аллергическую реакцию.

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за 2019 год, в период с 2000 по 2017 год в США ежегодно умирало в среднем 62 человека от укусов шершней, ос и пчел. Согласно недавней публикации в журнале Clinical Case Reports, от 50 до 500 укусов пчел за один раз достаточно, чтобы убить взрослого человека. Однако Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценивает число смертельных исходов выше, примерно в 1100 для взрослого и 500 для ребенка. Там исходят из того, что в среднем человек может выдержать 10 укусов на 0,45 кг своего веса. Таким образом 250 укусов, полученных Фишером, вероятно, были ниже смертельного порога.

Фишер не первый, кто выжил после нападения целого роя пчёл. В 2014 году муниципальный работник в Техасе остался в живых после того, как попался на пути тысяче разъяренных пчел. В том же году на 71-летнюю женщину напал большойрой пчел-убийц, и она выжила после того, как получила примерно тысячу укусов. Такие случаи

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Некоторые, однако, не пережили подобных нападений: 23-летний турист в 2016 году умер после тысячи укусов, а мужчина в Аризоне в 2021 году умер от сотен укусов.

До конца неясно, почему некоторые умирают от укусов пчел, а другие стойко их переносят. У людей с аллергией на укусы пчел реакция иммунной системы может быть серьезной и системной, поражающей весь организм – это может привести к анафилаксии и смерти. Исследования показали, что масса тела, иммунный статус жертвы и возраст могут влиять на тяжесть реакции человека на укус пчелы.

Обычно «безопасные» реакции на укусы пчел включают болезненный отек или покраснение в пораженной области, в то время как аллергические реакции могут включать крапивницу, тошноту, головокружение, спазмы желудка, рвоту, диарею, низкое кровяное давление и отек в других областях помимо места укуса.