авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Мужчина в костюме медведя поцарапал Rolls-Royce, чтобы получить страховку

Фото: https://abc7.com/amp/post/4-la-area-residents-accused-using-bear-suit-damage-cars-defraud-insurance-companies-officials-say/15544020/

Мошенники пытались, таким образом, обмануть страховую компанию.

В США арестовали мошенников, которые пытались обмануть страховую компанию. Один из них переоделся в костюм медведя и поцарапал дорогое авто ради выплаты, пишет ABC 7.

Полицейские задержали четырех человек — 26-летнго Рубена Тамразяна, 39-летнего Арарата Чиркиняна, 32-летнего Ваге Мурадханяна и 39-летнюю Альфию Цукерман. Они подали иск в свою страховую компанию и сообщили, что в январе их Rolls-Royce Ghost 2010 года забрался медведь и поцарапал салон когтями. К заявлению приложили видео с «медведем», орудующим в салоне дорогой машины.

Однако специалисты, изучившие видео, пришли к выводу, что на кадрах вовсе не медведь, а переодетый в него человек. Заключение передали биологам из Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы и те подтвердили, что на записи «явно человек в костюме медведя». Расследуя дело, полицейские нашли иски в других страховых компаниях от тех же заявителей с тем же местом и датой. Но там «медведь» уже поцапарал Mercedes G63 AMG 2015 года и Mercedes E350 2022 года.

Компания пыталась обмануть страховые компании на сумму 141 839 долларов (14 миллионов рублей). Теперь ей грозит тюремное заключение. Кто именно их задержанных переодевался в медведя, не уточняется.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024