Мужчина в костюме медведя поцарапал Rolls-Royce, чтобы получить страховку

Мошенники пытались, таким образом, обмануть страховую компанию.

В США арестовали мошенников, которые пытались обмануть страховую компанию. Один из них переоделся в костюм медведя и поцарапал дорогое авто ради выплаты, пишет ABC 7.

Полицейские задержали четырех человек — 26-летнго Рубена Тамразяна, 39-летнего Арарата Чиркиняна, 32-летнего Ваге Мурадханяна и 39-летнюю Альфию Цукерман. Они подали иск в свою страховую компанию и сообщили, что в январе их Rolls-Royce Ghost 2010 года забрался медведь и поцарапал салон когтями. К заявлению приложили видео с «медведем», орудующим в салоне дорогой машины.

Однако специалисты, изучившие видео, пришли к выводу, что на кадрах вовсе не медведь, а переодетый в него человек. Заключение передали биологам из Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы и те подтвердили, что на записи «явно человек в костюме медведя». Расследуя дело, полицейские нашли иски в других страховых компаниях от тех же заявителей с тем же местом и датой. Но там «медведь» уже поцапарал Mercedes G63 AMG 2015 года и Mercedes E350 2022 года.

Компания пыталась обмануть страховые компании на сумму 141 839 долларов (14 миллионов рублей). Теперь ей грозит тюремное заключение. Кто именно их задержанных переодевался в медведя, не уточняется.

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