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Мужчина выпрыгнул из падающего самолёта

Фото: Авиаторщина / Telegram

Так россиянину удалось спастись в авиакатастрофе.

Мужчина выпрыгнул на лету из падающего легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане и выжил, поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

Сообщается, что полёт был экскурсионным и выполнялся на малой высоте. Во время крушения самолёта погибли пилот и женщина с ребёнком - по предварительным данным, мужчина был отцом погибшему малышу. Во время экскурсии он сидел в кабине справа от пилота, но выпрыгнул, когда самолёт начал терять высоту.

Воздушное судно потерпело крушение рядом с поселком Камское Устье и загорелось. 

Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.

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