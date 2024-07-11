Мужчина выпрыгнул из падающего самолёта

Так россиянину удалось спастись в авиакатастрофе.

Мужчина выпрыгнул на лету из падающего легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане и выжил, поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

Сообщается, что полёт был экскурсионным и выполнялся на малой высоте. Во время крушения самолёта погибли пилот и женщина с ребёнком - по предварительным данным, мужчина был отцом погибшему малышу. Во время экскурсии он сидел в кабине справа от пилота, но выпрыгнул, когда самолёт начал терять высоту.

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Воздушное судно потерпело крушение рядом с поселком Камское Устье и загорелось.

Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.