Мужчина застрял по пути в Долину Смерти и неделю питался снегом и круассанами

Американцу пришлось выживать в машине, застрявшей посреди ледяной пустыни.

Пожилой американец отправился на машине в Долину Смерти и застрял в снегу на целую неделю. Мужчине пришлось питаться снегом и круассанами, которые он по счастливой случайности захватил с собой, пишет издание People.

В конце февраля 81-летний житель Калифорнии Джерри Алан Джурет выехал из города Биг-Пайн (штат Невада) в Гарднервилл, до которого было всего 270 километров, и пропал. Неделю спустя пилот патрульного вертолета увидел его занесенный снегом Ford Escape на трассе, ведущей в Долину Смерти. Когда они подлетели ближе, водитель опустил стекло и начал махать рукой, прося о помощи.

Долина Смерти (Death Valley) — межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния. Она включает в себя большую часть одноименного национального парка. Этот парк считается одним из самых жарких и сухих местх на Земле — в июле 1913 года там была зафиксирована самая высокая температура воздуха в Западном полушарии, +56,7 °C. Долина Смерти получила свое жуткое название из-за группы туристов, погибших здесь зимой 1849–1850 годов. Хотя, по официальным данным, здесь погибла только одна группа, многие туристы в свое время полагали, что эта суровая долина станет их могилой: там слишком непредсказуемо меняется погода.

Машина Джурета, занесенная снегом Фото: страница Inyo County Sheriff's Office в соцсетях

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Выяснилось, что по пути пожилой мужчина попал в снежную бурю, и машина застряла на пустой дороге. Американцу пришлось выживать в экстремальных условиях и есть снег, чтобы не допустить обезвоживания. Джурета сразу отправили в больницу, где обследовали и в тот же день отпустили домой.

«Это настоящее чудо. Он был так счастлив, что его наконец спасли, и улыбался всю дорогу до аэропорта», — сказал журналистам брат спасенного мужчины.

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