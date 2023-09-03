У мужчины начала гнить рука после паучьего укуса

На британца напала ложная черная вдова.

В Великобритании мужчину укусил самый опасный паук страны — ложная черная вдова. В результате у него начала гнить рука, пишет Daily Mail.

Ложная черная вдова относится у паукам рода Steatoda и внешне напоминает черную вдову. Этот паук ядовит, его укус опасен для человека: у него может начаться лихорадка, мышечные спазмы, сильная боль. Некоторые пострадавшие жалуются на сильную слабость и потливость.

Реклама

50-летний Джейсон Мисси рассказал журналистам, что встретился с пауком в собственном саду. Он перетаскивал дрова и почувствовал, что кто-то укусил его в палец. Мужчина осмотрел руку и решил, что беспокоиться не о чем — ранка была небольшой. Но вскоре палец опух, посинел и начал гнить, и британцу пришлось срочно ехать в больницу.

В госпитале врачи сказали Мисси, что его укусил паук — скорее всего, ложная черная вдова. Мужчина вспомнил, что однажды встречал ее возле своего дома. Скорее всего, в тот день паук прятался в дровах.

После укуса британцу пришлось лечиться шесть недель. За это время мужчине удалили все пораженные участки кожи. Из раненого пальца постоянно сочился гной, что доставляло Джейсону сильную боль.

«У меня высокий болевой порог, но это было ужасно. Очень больно», — поделился мужчина.

Он призвал всех британцев и туристов посмотреть, как выглядит ложная черная вдова, запомнить насекомое и никогда не приближаться к нему.