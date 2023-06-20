Мьянма подарит Калужской области шесть слонов

Там собираются построить сафари-парк со слонами и тиграми.

Сафари-парк площадью 200 гектаров со слонами и тиграми планируют открыть на территории Боровского района Калужской области к 2027 году.

По словам губернатора региона Владислава Шапши, благодаря содействию министерства иностранных дел РФ удалось достичь договоренности о передаче в Калужскую область шести слонов из Королевства Мьянма.

«Совсем недавно у нас был премьер-министр Мьянмы, и вот, пользуясь таким хорошим расположением к нашему региону, мы обратились с просьбой – просьба была услышана, такой подарок в виде шести слонов будет сделан, подтверждение мы получили», – Владислав Шапша.

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Губернатор добавил, что слоны могут быть доставлены в Калужскую область уже в этом году.

Сам проект, по предварительным оценкам, потребует более 18 миллиардов рублей инвестиций с учетом необходимой инфраструктуры и будет реализован в два этапа.

Первый подразумевает население парка животными – его планируется осуществить к 2027 году. По словам генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, после слонов в сафари-парке основной упор будет сделан на тигров, медведей, волков, копытных, а также львов и, возможно, морских животных.

Реализация второго этапа проекта намечена на 2031 год и предполагает появление гостиничной и развлекательной инфраструктуры.