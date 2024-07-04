Мьянма продлила безвизовый режим для россиян

Российские туристы могут находиться в азиатской стране без визы до 30 дней.

Мьянма продлила безвизовый режим для путешественников из России до 30 июня 2025 года, информирует посольство Российской Федерации в стране.

Правило распространяется на россиян, прибывающих в Мьянму с туристическими или деловыми целями, говорится в сообщении. Срок безвизового пребывания для таких туристов составляет 30 дней.

Реклама

Посольство отмечает, что таможенное правило было введено в рамках «пилотного проекта по освобождению от визовых формальностей граждан России». Ранее безвизовый режим для российских туристов действовал до 30 июня 2024.

В прошлом году Россия и Мьянма восстановили регулярное авиасообщение, которое было прервано на тридцать лет.

Мьянма, известная до 1989 года как Бирма, не самое популярное направление среди туристов. Туры в Мьянму в продаже появляются редко, однако недавно у россиян появилась такая опция. В Российской Ассоциации туроператоров отмечают, что Мьянма остаётся «одним из редких мест, где еще можно увидеть аутентичную Азию», и призывают побывать в этой стране, «не испорченной массовым туризмом».