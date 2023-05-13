На Алтае спасли медвежонка, загнанного на дерево

Он два дня просидел на кедре без еды и воды.

В Алтайском биосферном заповеднике возобновил работу приют по спасению осиротевших медвежат. Там появился новый житель – маленький медвежонок, которого сняли с высокого кедра.

После майских праздников охране заповедника сообщили, что на территории турбазы близ села Артыбаш (Республика Алтай) на дереве сидит медвежонок. Он находится там уже два дня и никак не может слезть. Скорее всего, мать медвежонка погибла, и он пришел сам, или детеныша спугнули собаки и загнали на дерево.

Работники заповедника срочно выехали на спасательную операцию. Зверек сидел на кедре, испуганно глядя вниз — скорее всего, он несколько дней провел там без еды и воды.

Фото: Алтайский биосферный заповедник

Люди осторожно сняли медвежонка с дерева и отвезли в вольер, где уже три года реабилитируют медвежат и выпускают обратно в дикую природу.

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Ведь задача заповедника — не просто вырастить медвежонка до определенного возраста, но и сделать всё, чтобы при выпуске в дикую природу он был не домашним питомцем, рассчитывающим на помощь людей, а остался диким зверем.

Детёнышу оказалось всего четыре месяца, и сотрудникам предстоит его вырастить и подготовить к жизни в дикой природе. В заповеднике считают, что у медвежонка есть все шансы вырасти в самостоятельного зверя — ведь он почти не контактировал с людьми.

Для медвежат спасаться на деревьях — естественная реакция, так как главную опасность, кроме человека и собак, для них представляют свои же сородичи.