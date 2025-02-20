В горах Архыза накрыло лавиной нелегальную группу туристов, есть погибшие

Трагедия произошла недалеко от Софийского ущелья.

В горах Карачаево-Черкесии накрыло лавиной троих человек, одному из них удалось выбраться и позвать на помощь, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, тела двух альпинистов были обнаружены позже в ходе поисков. По предварительной информации, среди погибших – основатель группы «Альпинизм Ставрополь» 54-летний Константин Колокольников и Николай Южаков.

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Инцидент произошёл вблизи Софийского ущелья на горе Архыз. Сообщается, что попавшие под лавину альпинисты были из Ставрополя. Они являлись частью группы из 15 человек, которая не получила необходимую регистрацию для передвижения по маршруту – все группы, планирующие альпинистские походы, обязаны встать на учет в местном управлении МЧС России.

По предварительным данным, 12 туристов ещё остаются на маршруте, у них плохо работают рации.

Помимо этого, в горах Северной Осетии продолжаются поиски двух туристов из Санкт-Петербурга, участников фестиваля ледолазания «Таймази-2025». Они также не были зарегистрированы в МЧС, но подобные туристические активности и не требуют от туристов вставать на учет. Поиски ведутся в Дигорском ущелье, но их осложняет штормовое предупреждение в регионе и сильный снегопад. По сообщениям спасателей, у туристов нет с собой раций и лавинных датчиков, а риск схода лавин остаётся.