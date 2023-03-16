На аукционе продадут первое издание сенсационной книги Коперника

Ожидается, что она будет продана за 2,5 миллиона долларов.

Первое издание новаторской работы Николая Коперника, в которой польский астроном предположил, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, будет выставлено на продажу в следующем месяце на аукционе. Ожидается, что лот будет продан минимум за 2,5 миллиона долларов.

Том Коперника под названием «De Revolutionibus orbium coelestium», что в переводе с латыни означает «Об обращении небесных сфер», был опубликован в 1543 году. Книга проложила путь для будущих ученых, в том числе Галилео Галилея, и помогла произвести революцию в этой области астрономии.

В то время книга считалась мягко говоря спорной и даже еретической: в ней предлагалась новая гелиоцентрическая модель, в которой Солнце находилось в центре Солнечной системы, а планеты вращались вокруг него. Новая модель противоречила широко принятому учению католической церкви о том, что Земля находится в центре. Изначально было изготовлено 500 копий, но в 1616 году суд Инквизиции в Ватикане запретил «возмутительный» научный труд и снял свой запрет лишь через два века.

Сейчас во всем мире существует около 277 известных первых изданий этой книги, однако большинство из них являются собственностью музеев, библиотек и других учреждений. Лишь немногие принадлежат частным владельцам, так что возможность заполучить редкий экземпляр действительно уникальная.

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В 2008 году аналогичная копия была продана на аукционе за 2,2 миллиона долларов.

«Эта книга выставляется на аукцион только время от времени. И ее редко можно найти в таком состоянии. Это совершенно идеальная копия», – говорит Кристиан Вестергаард, основатель фонда Sophia Rare Books, который занимается продажей.

Часто копии, поступившие в продажу, были подделаны самым разным образом. Но в этом случае признаков подделки обнаружено не было. По словам Вестергаарда, единственным изменением, которое претерпела книга, заключалось в том, что примерно в XVIII веке к ней был добавлен кожаный переплет.

Издание также содержит несколько рукописных аннотаций, в том числе два имени, нацарапанных на титульном листе, которые можно увидеть только в ультрафиолетовом свете. Среди них слова «Брюжьер» и «Якоби Дю Рур».

«К сожалению, мы ничего не знаем о двух первых владельцах и возможных комментаторах. Кажется, они затерялись в тумане времени. Но, может быть, однажды кому-то удастся пролить на них свет», – говорит Вестергаард.

Вестергаард планирует выставить книгу на Нью-Йоркской международной книжной ярмарке антиквариата, которая пройдет с 27 по 30 апреля.