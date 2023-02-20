На аукционе продали частный самолет Элвиса Пресли. Он простоял в пустыне 40 лет

Самолет почти четыре десятилетия стоял в пустыне Нью-Мексико – предыдущий владелец даже ни разу не посетил его после покупки.

Ветхий Lockheed 1329 Jetstar 1962 года выпуска принадлежал Элвису Пресли. Он почти 40 лет находился в пустыне Нью-Мексико и был продан на аукционе за 260 000 долларов. Анонимный участник торгов по телефону сделал выигравшую ставку (торги стартовали со 100 000 долларов).

Сам Пресли заплатил за самолет 840 тысяч долларов, купив его 22 декабря 1976 года. «Король рок-н-ролла» использовал его наряду с двумя другими самолетами своего личного флота для перевозки своей группы в турне по всей стране.

Внутри самолета: большой диван, обтянутый красным бархатом, и пассажирские кресла, которые могут поворачиваться и откидываться – всего здесь могут разместиться до девяти человек. Атмосферу создают деревянные панели и позолоченная фурнитура, а также шторы на окнах. В самолете установлен развлекательный центр с видеомагнитофоном RCA и кассетным плеером. Прочие штрихи интерьера: уборная с туалетным столиком, камбуз с местом для приготовления пищи и дозатором напитков и микроволновой печью.

Салон самолета Пресли Фото: Mecum Auctions

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Последним владельцем самолета был калифорнийский бизнесмен Джим Гальярди, купивший воздушное судно на аукционе в 2017 году за 430 000 долларов.

Он сказал, что планировал использовать его как диковинку для привлечения клиентов в принадлежащий ему дилерский центр, но так и не удосужился перевезти самолет из Нью-Мексико и ни разу не посетил его лично с момента покупки.