На аукционе продали крупнейший скелет стегозавра

Окаменелость ушла с молотка за рекордные 44 миллиона долларов.

В 2022 году профессиональный охотник за останками динозавров Джейсон Купер обнаружил самый большой и полный скелет стегозавра в истории – ему дали имя Апекс. Вместе со своими друзьями энтузиаст собрал около 70% костей воедино, что является редкостью для стегозавров. Длина скелета динозавра от головы до кончика хвоста составила восемь метров, а рост — 3,5 метра.

Купер решил продать этот скелет. Несколько лет он готовился к этой сделке вместе с аукционным домом Sotheby’s. Первоначально ожидалось, что Апекс будет продан за 4-6 миллионов долларов, но в итоге он был продан за 44,6 миллиона долларов (что эквивалентно четырем миллиардам рублей), став самой дорогой проданной окаменелостью.

Кто стал новым владельцем скелета, пока неизвестно. По слухам, анонимный покупатель планирует передать стегозавра во временное пользование одному учреждению в США. На аукционе он заявил: «Апекс родился в Америке — в Америке и останется!».

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Ранее сообщалось, что редкая окаменелость динозавра дейнониха (Deinonychus antirrhopus), вида, который вдохновлял создателей франшизы «Парк Юрского периода» на создание образа и поведения грозного велоцираптора, была продана на аукционе за 12,4 миллиона долларов.