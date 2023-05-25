На аукционе продали самую дорогую монету в истории. Когда-то она находилась в Эрмитаже

Это самая дорогая античная монета из когда-либо проданных – за нее отдали 5,5 миллионов евро.

Золотая монета, известная как статер из Пантикапея, была продана за 5,5 миллионов евро частному коллекционеру на аукционе Numismatica Ars Classica в Цюрихе, что сделало ее самой дорогой древней монетой, когда-либо проданной на аукционе.

Такая стоимость монеты связана с ее исключительной редкостью и сохранностью – ее называют шедевром древнегреческого нумизматического искусства. Важно и то, что на рынке количество таких монет крайне ограничено, поскольку большинство из них уже находится в музеях. Другие такие статеры несколько лет назад тоже продавали за рекордные для того времени деньги, но нынешняя сумма оказалась крупнее всех прошлых сделок.

«Я очень доволен беспрецедентным результатом продажи лота. Это признак того, что весь рынок монет в настоящее время находится на подъеме, особенно это касается древних монет», – Артуро Руссо, содиректор Numismatica Ars Classica.

Монета была отчеканена около 340-25 гг. до н.э. и изображает на аверсе слегка повернутую голову бородатого сатира с большими глазами и козьими ушами, а на реверсе – грифона с копьем в клюве, который стоит на пшеничном колосе. Считается, что аверс отсылает к царю Босфора Сатиру I, который правил греко-скифской империей (Киммерийское Боспорское царство) в восточном Крыму с 432 по 389 г. до н.э. Грифон – также геральдический символ Пантикапея, древнегреческого города на Таврическом полуострове (современный Крым).

В отличие от аналогичных монет, на статере из Пантикапея портрет сатира изображен не четко в профиль, а в три четверти – деталь, которая, по мнению экспертов, была привнесена в нумизматику в попытке следовать сезонной тенденции.

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Монета много лет принадлежала коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, но была продана в 1934 году, когда Иосиф Сталин решил торговать произведениями искусства, чтобы собрать иностранную валюту для финансирования отечественного промышленного развития СССР. Статер был приобретен французским промышленником Шарлем Жилем, который занимался коллекционированием редких книг, мебели и предметов старины, включая монеты.

Предыдущий рекорд по цене самой дорогой древней монеты, проданной на аукционе, принадлежал одной из трех известных мартовских монет, отчеканенных в 42 г. до н.э. в память об убийстве Юлия Цезаря. Она была продана на аукционе Roma Numismatics за 4,2 миллиона долларов в 2020 году.