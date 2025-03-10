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На Байкале из тонущей машины спасли собаку

На Байкале из тонущей машины спасли собаку

Инцидент произошел в 200 метрах от берега в Ольхонском районе.

На Байкале спасатели достали из воды автомобиль, в котором находилась собака. Машина, ехавшая по льду озера, провалилась и начала тонуть — инцидент произошел в 200 метрах от берега в Ольхонском районе Иркутской области.

Водитель и пассажир смогли выбраться, но в салоне осталась их собака. К счастью, на помощь быстро пришли спасатели. Как отметили в Управлении МЧС Иркутской области, собака не пострадала.

Ранее сообщалось, что в США пес спас своего владельца, который не справился с управлением и упал на машине в ущелье. 

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