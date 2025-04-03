На Байкале капитан катера помог нерпе найти потерявшегося детеныша

После долгожданной встречи два тюленя благополучно ушли под воду.
Капитан байкальского прогулочного катера помог сбившемуся с пути детенышу нерпы вновь встретиться с матерью. Мужчина пилотировал хивус — судно на воздушной подушке, предназначенное для передвижения по замерзшим водам озера.
В ходе рейса он наткнулся на маленького белька — осиротевшего детеныша нерпы, одиноко лежащего на льду, без следов присутствия взрослого животного или открытой воды вокруг.
Немного позже капитан заметил неподалеку самку нерпы, тоже находившуюся отдельно от своего потомства. С осторожностью подведя ее к малышу, он успешно объединил их. После долгожданной встречи два тюленя благополучно ушли под воду.
Ранее сообщалось, что на Камчатке нерпа забралась на лодку людьми, чтобы спастись от стаи голодных косаток.
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