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На Байкале капитан катера помог нерпе найти потерявшегося детеныша

На Байкале капитан катера помог нерпе найти потерявшегося детеныша

Байкальская нерпа

После долгожданной встречи два тюленя благополучно ушли под воду.

Капитан байкальского прогулочного катера помог сбившемуся с пути детенышу нерпы вновь встретиться с матерью. Мужчина пилотировал хивус — судно на воздушной подушке, предназначенное для передвижения по замерзшим водам озера.

В ходе рейса он наткнулся на маленького белька — осиротевшего детеныша нерпы, одиноко лежащего на льду, без следов присутствия взрослого животного или открытой воды вокруг.

Немного позже капитан заметил неподалеку самку нерпы, тоже находившуюся отдельно от своего потомства. С осторожностью подведя ее к малышу, он успешно объединил их. После долгожданной встречи два тюленя благополучно ушли под воду.

Ранее сообщалось, что на Камчатке нерпа забралась на лодку людьми, чтобы спастись от стаи голодных косаток.

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